Началась подготовка эвакуации экипажа севшего на мель у Сахалина сухогруза

МЧС по Сахалину: экипаж судна Xing Yuan, севшего на мель в Холмске, готовят к эвакуации

Началась подготовка к эвакуации экипажа Xing Yuan, севшего на мель в акватории Холмского района. Об этом сообщается на сайте МЧС по Сахалинской области.

Сотрудники ведомства и специалисты Морспасслужбы доставят на берег 12 человек во второй половине дня. Судно осмотрят, далее будет разработан план действий.

«Также с улучшением погодных условий в превентивных целях специалистами планируется установка боновых заграждений», — добавили в МЧС.

На месте происшествия работают шесть спасателей и три единицы спецтехники. Туда прибыл глава ГУ МЧС по Сахалинской области Игорь Ямуков. Ситуация находится под контролем, разлива топлива не произошло.

Иностранный сухогруз «Xing Yuan» выбросило на мель из-за шторма в городе Холмске на Сахалине днем в понедельник, 6 декабря. Судно не получило повреждений, утечки топлива нет, экипаж из 12 граждан Китая не пострадал. На борту судна находится 103 тонны топлива.

