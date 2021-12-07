Разработчик вакцин предупредила о более опасной в сравнении с COVID-19 пандемии

Одна из разработчиков вакцины AstraZeneca, профессор Оксфордского университета Сара Гилберт (Sarah Gilbert) предупредила, что будущие пандемии могут быть более опасными и более смертоносными, чем пандемия коронавируса. Ее слова передает The Washington Post.

«Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и нашим средствам к существованию. Правда в том, что следующий [раз] может быть еще хуже. Это может быть более заразно, или более смертельно, или и то, и другое вместе», — пояснила эксперт.

Она также призвала к более активному финансированию научных исследований и заявила, что нельзя допустить ситуации, при которой после огромных вложений в борьбу с пандемией мир не окажется готов к новым инфекциям. Гилберт сравнила пандемии с войной: по ее словам, так же, как государства вкладываются в дипломатию и оборону, нужно вкладываться в защиту от вирусов.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург спрогнозировал новые волны пандемии коронавируса каждые три месяца. «Если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая», — подчеркнул специалист.