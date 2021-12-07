Европе предсказали нехватку газа зимой

«Ъ»: отбор газа из ПХГ Европы в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет

Отбор газа из ПХГ Европы в ноябре достиг максимального уровня за последние пять лет — 11,2 миллиарда кубометров, пишет «Коммерсантъ». Как предсказало издание, с учетом текущих суточных темпов отбора запасов газа может возникнуть нехватка до конца отопительного сезона, особенно в случае холодов зимой в регионе.

По данным аналитиков «Ъ», отбор газа в хранилищах достиг достиг рекордного уровня за историю наблюдений — 11,2 миллиарда кубометров. В прошлом году этот показатель составил 8,5 миллиарда кубометров, а предыдущий рекорд зафиксировали в ноябре 2016-го — около 11,28 миллиарда кубометров.

Резкий рост отбора из ПХГ в этом ноябре связан не только с похолоданием, но и с ростом цен на газ. В результате потребители вынуждены поднимать газ из хранилищ, поскольку закупать его по текущим ценам они не в состоянии. Продажи газа «Газпромом» в Европу, вероятно, снижаются из-за высоких цен.

По оценке Дмитрия Маринченко из Fitch, всего за последний месяц из европейских ПХГ было отобрано около 10 миллиардов кубометров газа, обычно за этот период из ПХГ отбирается около семи миллиардов кубометров. «Проблемы начнутся, если погода окажется прохладнее, чем обычно, а поставщики, и Россия в том числе, не смогут резко увеличить поставки», — заявил Маринченко.

Ранее в ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщили, что Европа потратила около четверти газа, закачанного в этом году. По состоянию на 4 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано 23,4 процента газа.