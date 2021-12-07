Стало известно о задержании родственника экс-главы района Петербурга

Фигурантом дела против экс-главы Калининского района Петербурга стал его родственник

Вторым фигурантом дела о мошенничестве против экс-главы Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова стал его родственник. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, мужчину задержали сразу же после Громова. Родственников заподозрили в хищении примерно 300 миллионов рублей через ООО «Тэсонэро Компьютерс». Основными заказчиками фирмы называют Санкт-Петербургский «Городской мониторинговый центр», «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» и школы Петроградского района.

Согласно данным открытых источников, компания была ликвидирована в ноябре 2018 года.

Ранее сообщалось, что оперативники обыскали два загородных дома в элитном коттеджном поселке «Мэдисон парк», зарегистрированные на брата Громова.

Бывшего главу Калининского района Петербурга задержали 7 декабря. Против него возбудили дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Отмечалось, что эпизод касается работы Громова на посту председателя комитета по информатизации и связи правительства города. Эту должность он занимал с 2012 по 2016 годы.