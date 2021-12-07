Оперативники обыскали загородные дома экс-главы Калининского района Петербурга

В Одинцовском районе Подмосковья сотрудники правоохранительных органов обыскали два загородных дома на территории элитного коттеджного поселка «Мэдисон парк», зарегистрированных на брата подозреваемого в хищении 250 миллионов рублей Ивана Громова. Об этом сообщает во вторник, 7 декабря, информационный портал «Фонтанка».

7 декабря стало известно о задержании бывшего главы Калининского района Петербурга Ивана Громова. Против него возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, 6 декабря Иван Громов подал в отставку с поста главы администрации района по собственному желанию. Его просьбу удовлетворили. Калининским районом он руководил 25 дней, а ранее в течение пяти лет был главой администрации Петроградского района.