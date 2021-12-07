52-летняя модель снялась в оголяющем грудь наряде и взволновала фанатов

Датская супермодель Хелена Кристенсен приняла участие в откровенной фотосессии для обложки сингапурской версии модного журнала Harpers Bazaar и взволновала фанатов. Соответствующая серия кадров и комментарии пользователей сети появились на ее странице в Instagram.

52-летняя знаменитость снялась в нескольких нарядах. Так, например, на одном из кадров она позирует в черном латексном боди, перчатках, туфлях на каблуках и широкополой шляпе. На другом фото манекенщица запечатлена в черном платье длины миди с оголяющим грудь вырезом и ботфортах такого же цвета. Кристенсен также сфотографировалась в красном платье с декольте и черном кроп-топе в сочетании с бежевыми трусами на высокой посадке.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях под снимками. «Сногсшибательна!», «Самая потрясающая женщина в мире», «Я являюсь твоей фанаткой вот уже много лет. С годами ты становишься только краше. Поздравляю с обложкой!», «Невероятная фигура», — хвалили они.

В октябре Хелена Кристенсен снялась в откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue. Так, на одном из фото она позировала в полосатом свитере без брюк, держа в руках собаку, а на втором — в кружевном боди возле стены с картинами. Модель также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета.