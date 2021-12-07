Ибрагимович выбрал между Месси и Роналду

Футболист Златан Ибрагимович о Лионеле Месси: все, что он делает на поле — врожденное

Нападающий итальянского «Милана» Златан Ибрагимович высказался о соперничестве между футболистами Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Его слова приводит Football Italia.

Спортсмен заявил, что ему сложно сделать выбор, так как оба они очень сильные игроки. «Но все же я выбираю Месси. Я играл вместе с ним, и все, что он делает на поле — это врожденное, а не натренированное», — подчеркнул он.

Ибрагимович играл вместе с Месси за «Барселону» с 2009-го по 2011-й. Форвард также известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», а также «Пари Сен-Жермен».

На счету Ибрагимовича 62 гола в составе сборной Швеции. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.