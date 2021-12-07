В Японии число смертей от COVID-19 приблизилось к нулю

За последнюю неделю в Японии зарегистрировано всего шесть смертей от COVID-19, что стало самым низким показателем с начала второй волны пандемии — июля 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Смертность в стране практически достигла нулевого уровня, а суточное число заражений коронавирусом сократилось с 25 тысяч в августе 2021-го до 200 случаев в течение последних трех недель. Одной из причин резкого снижения заболеваемости стала массовая вакцинация.

По состоянию на вторник, 7 декабря, в Японии полностью привиты около 97 миллионов человек — 77 процентов населения. Среди пожилых людей уровень иммунизации приближается к 100 процентам: 92 процента граждан в возрасте 65 лет и старше прошли полный курс вакцинации. Однако во многих других развитых странах, которые развернули аналогичные кампании по борьбе с вирусом, в настоящее время наблюдается рост числа инфицированных и умерших.

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Также японцы повсеместно используют медицинские маски. Несмотря на то что японское правительство официально не вводило масочный режим, граждане серьезно отнеслись к угрозе и использовали средства индивидуальной защиты даже когда уровень заражений только начал снижаться.

Однако несмотря на успех Японии в сокращении показателей по COVID-19, недавнее появление омикрон-штамма заставило правительство снова закрыть въезд для иностранцев и ограничить число японских граждан, которые могут вернуться домой. Это произошло спустя три недели с момента отмены предыдущих ограничений на въезд в страну.

11 ноября в ЮАР выявили штамм под кодом B.1.1.529, который назвали греческой буквой «омикрон». Министр здравоохранения страны заявил, что новый вариант легко переносится прошедшими вакцинацию пациентами, однако, по некоторым данным, может обходить иммунитет переболевших другими штаммами. Новый вариант инфекции был зафиксирован в ряде стран Африки, Австралии, Бразилии, Индии, США, ОАЭ, Саудовской Аравии и нескольких европейских государствах. Ранее стало известно, что омикрон-штамм также был выявлен у двух россиян, прибывших из ЮАР.