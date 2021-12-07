Попова предупредила об ужесточении контроля на границах из-за омикрон-штамма

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила об ужесточении контроля на границах России из-за появления омикрон-штамма коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

При этом Попова отметила, что о закрытии границ речи не идет. «У нас сложилась, так скажем, своя практика. Так же как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль», — подчеркнула она.

Помимо этого, глава ведомства рассказала, что пограничная служба осуществляет контроль россиян, которые прибывают из Африки через другие страны. Так, в их паспортах проверяют штампы государств, с которыми ограничено сообщение, а данные передаются в Роспотребнадзор.

Ранее Попова во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом призвала россиян быть готовыми к любым изменениям в ситуации с COVID-19 в мире.

