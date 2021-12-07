Президент Казахстана объявил об амнистии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии, приуроченный к 30-летию независимости республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что закон коснется социально уязвимых категорий граждан, а также лиц, осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности населения и государства. В частности, под действие амнистии попадут ветераны, несовершеннолетние, женщины и мужчины преклонного возраста и инвалиды первой и второй групп.

По предварительным подсчетам, закон затронет 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете в службе пробации. Отмечается, из мест лишения свободы выйдут около 1000 человек, а 1674 подсудимых будут освобождены от уголовной ответственности в результате сокращения 5000 уголовных дел, находящихся в досудебном производстве.

Ранее казахстанский суд вынес приговор российскому топ-менеджеру Виктору Балашову, оказавшемуся жертвой бизнес-скандала между руководством крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис» и ее местным партнером Нурсултаном Шокановым. Он получил 4 года и 8 месяцев тюремного заключения.