Россиянин получил тюремный срок после бизнес-скандала в Казахстане

Суд в Казахстане вынес приговор российскому бизнесмену Виктору Балашову. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Балашов получил 4 года и 8 месяцев тюремного заключения.

Суд признал его частично виновным. Обвинение в вымогательстве было снято за отсутствием состава преступления, а действия, квалифицированные прокурором как хищение, переквалифицированы на статью о самоуправстве. Защита Балашова планирует обжаловать приговор. На судебном заседании присутствовал российский консул-советник Владимир Малышев.

Виктор Балашов, работавший в Казахстане на позиции топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», оказался жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова. В сентябре казахстанские власти поместили россиянина в СИЗО, а в ходе последнего судебного заседания прокуратура запросила для него 11 лет тюрьмы.

По словам матери Балашова, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела против ее сына, однако шансы выиграть в суде очень малы. При этом она указала, что на ее сына постоянно оказывают давление следствие и сам Шоканов, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.