Попавший в казахское СИЗО россиянин заявил о давлении на суд

Россиянин Виктор Балашов, попавший в СИЗО в Казахстане после бизнес-скандала из-за своей работы на крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», заявил о попытках оппонентов оказать давление на суд. Письмо передала в редакцию «Ленты.ру» его мать Ирина Балашова.

По информации Балашова, в редакции различных СМИ поступают предложения опубликовать материалы, порочащие его честь и достоинство. Их пишут люди, связанные с депутатом маслихата (местного совета) города Алма-Аты Нурсултаном Шокановым, который проходит по этому делу потерпевшим.

Кроме того, он заявил, что подобные материалы уже появляются в СМИ Казахстана. По словам Балашова, судья ранее выносил предупреждение представителям потерпевшей стороны за публикацию в СМИ материалов судебных заседаний без согласия остальных участников процесса. Он также предупредил, что будет считать это попыткой давления на суд (аудиозапись соответствующих слов судьи есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Балашов уверен, что материалы в СМИ передал адвокат Шоканова Аскар Каймаков. Бизнесмен направил в департамент юстиции Алма-Аты заявление с требованием лишить Каймакова лицензии за разглашение материалов судебных заседаний, что является нарушением УПК Казахстана.

Виктор Балашов, работавший в Казахстане на позиции топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», оказался жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова. В сентябре казахстанские власти поместили россиянина в СИЗО, а в ходе последнего судебного заседания прокуратура запросила для него 11 лет тюрьмы.

По словам матери Балашова, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела против ее сына, однако шансы выиграть в суде очень малы. При этом она указала, что на ее сына постоянно оказывают давление следствие и сам Шоканов, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.