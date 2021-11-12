Отношение к русским в Казахстане сравнили с нацизмом

Россиянин Виктор Балашов, попавший в СИЗО в Казахстане после бизнес-скандала из-за своей работы на крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», в своем последнем слове на суде сравнил отношение властей Казахстана к русским с нацизмом. Речь Виктора передала в редакцию «Ленты.ру» его мать Ирина Балашова.

«Я никогда не думал, что дожив до 50 лет я столкнусь с настоящим проявлением нацизма... Что моя национальность может стать причиной уничижительных и унизительных высказываний», — заявил бизнесмен.

По словам Балашова, от представителей власти и своего бывшего бизнес-партнера Нурсултана Шоканова он неоднократно слышал фразу «это Казахстан, русские здесь не дышат».

Кроме того, следователь, который вел дело, заявлял бизнесмену, что «Россия тебе не поможет, тебя бросили здесь как кусок мяса» и «русские в Казахстане ничего не решают». «Я был уверен, что наши народы являются братскими. Оказывается, у русских нет никаких прав в Казахстане», — сказал в своем последнем слове Балашов.

Виктор Балашов, работавший в Казахстане на позиции топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», оказался жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова. В сентябре казахстанские власти поместили россиянина в СИЗО, а в ходе последнего судебного заседания прокуратура запросила для него 11 лет тюрьмы.

По словам матери Балашова, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела против ее сына, однако шансы выиграть очень малы. При этом она указала, что на Виктора постоянно оказывают давление следствие и сам Шоканов, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.