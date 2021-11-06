Попавший в казахскую тюрьму россиянин обвинил консульство в бездействии

Россиянин Виктор Балашов, попавший в СИЗО в Казахстане после бизнес-скандала из-за своей работы на крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», опроверг информацию о визите к нему российского консула. Он рассказал об этом в своем письме, которое передала в редакцию «Ленты.ру» мать Виктора Ирина Балашова.

Мужчина обвинил российское консульство в Алма-Аты в бездействии. По его словам, сотрудники консульства придерживаются «позиции невмешательства и бюрократических отписок».

Бизнесмен рассказал, что за время процесса видел российского консула дважды: осенью 2020 года и в начале марта 2021-го. Он также подчеркнул, что считает все обвинения против себя сфабрикованными, а следственные действия — проходившими с нарушением законодательства.

Балашов обратился к официальному представителю МИД России Марии Захаровой с просьбой о помощи. «Уважаемая госпожа Захарова! Вам лгут. Я все еще рассчитываю на помощь МИД России. Я искренне надеюсь, что вы разберетесь по существу, что для вас человеческая жизнь имеет значение», — написал он в письме.

Ранее в ходе брифинга Захарова рассказала, что сотрудники генконсульства неоднократно обращались в местные судебные инстанции по поводу оказания медицинской помощи и изменения меры пресечения Балашову, однако их требования были удовлетворены частично.

Виктор Балашов, работавший в Казахстане на позиции топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», оказался жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова. В сентябре казахстанские власти поместили россиянина в СИЗО, а в ходе последнего судебного заседания прокуратура запросила для него 11 лет тюрьмы.

По словам матери Балашова, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела против ее сына, однако шансы выиграть очень малы. При этом она указала, что на Виктора постоянно оказывают давление следствие и сам Шоканов, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.