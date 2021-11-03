В МИД России рассказали о помощи попавшему в казахскую тюрьму россиянину

Сотрудникам генерального консульства России в Алматы удалось провести встречу с оказавшимся в казахстанском СИЗО бывшим управляющим сетями супермаркетов и гипермаркетов X5 Retail Group Виктором Балашовым. Об этом в ходе брифинга рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Она сообщила, что россиянин не жаловался на условия содержания, однако высказывался о проблемах со здоровьем и низком качестве предоставляемых ему в СИЗО лекарств. Захарова отметила, что сотрудники генконсульства неоднократно обращались в местные судебные инстанции по поводу оказания медицинской помощи и изменения меры пресечения Балашову, однако их требования были удовлетворены частично.

Представитель МИД добавила, что, по информации адвокатов обвиняемого, судебный процесс идет в строгом соответствии с казахстанским законодательством, а очередное слушание по его делу назначено на начало ноября. Она также подчеркнула, что российское генконсульство находится на постоянной связи с родственниками и защитой Балашова.

Ранее стало известно, что Виктор Балашов, работавший в Казахстане на позиции топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», оказался жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова. В сентябре казахстанские власти поместили россиянина в СИЗО, а в ходе последнего судебного заседания прокуратура запросила для него 11 лет тюрьмы.

По словам матери Балашова, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела против ее сына, однако шансы выиграть очень малы. При этом она указала, что на Виктора постоянно оказывают давление следствие и сам Шоканов, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.