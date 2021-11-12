Русских сочли угрозой для бизнеса в Казахстане

Казахстанский предприниматель и депутат маслихата (местного совета) города Алма-Аты Нурсултан Шоканов заявил, что будет добиваться максимально строгого наказания для российского бизнесмена Виктора Балашова, находящегося в СИЗО в Казахстане. Запись его выступления в суде передала редакции «Ленты.ру» мать Виктора Ирина Балашова.

Шоканов считает, что оправдание Балашова станет опасным прецедентом, так как «кровь и пот казахстанских предпринимателей могут стать предметом хищения и рейдерства, а отечественный бизнес — добычей бандитов из России».

Угрозу для казахстанского бизнеса политик и предприниматель видит в российских чиновниках и их менеджерах. «Это создает опасный прецедент. Любой может прийти и отнять нажитое», — заявил Шоканов. Он также рассказал о желании «российских инвесторов» лишить его жизни.

Ранее в своем последнем слове Балашов сравнил отношение к русским в Казахстане с нацизмом. Он заявил, что неоднократно слышал от Шоканова фразу «Это Казахстан, русские здесь не дышат». На судебном заседании присутствовал российский консул-советник Артем Оганов.

Виктор Балашов, работавший в Казахстане на позиции топ-менеджера крупнейшего российского производителя спецодежды «Восток-сервис», оказался жертвой бизнес-скандала между руководством компании в лице Дмитрия Головнева и местного партнера Нурсултана Шоканова. В сентябре казахстанские власти поместили россиянина в СИЗО, а в ходе последнего судебного заседания прокуратура запросила для него 11 лет тюрьмы.

По словам матери Балашова, защита смогла полностью доказать сфабрикованность уголовного дела против ее сына, однако шансы выиграть очень малы. При этом она указала, что на Виктора постоянно оказывают давление следствие и сам Шоканов, который якобы относится к клану первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.