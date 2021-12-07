Украинский музыкант рассказал о переезде из Киева в Москву

Лидер украинской рок-группы «Нервы» Евгений Мильковский рассказал о своем переезде из Киева в Москву и назвал лучшие места для свиданий в столице. Своим мнением музыкант поделился в интервью изданию Mosnow.

По словам Мильковского, для романтической встречи лучше всего подойдут его кофейня «Кофе мой друг» и музыкальный магазин Mainstage на Старой Басманной улице и концерты группы «Нервы». «Вообще куда заведет меня дорога, там мне и нравится. Москва в этом плане красивая. Я люблю просто приехать в парк Горького, взять хот-дог и на набережной его съесть», — рассказал музыкант.

Мильковский также поделился подробностями своего переезда. Несмотря на то, что смена города прошла достаточно легко, музыкант столкнулся со стрессом из-за ситуации с менеджментом и коллективом. Мильковский признался, что очень любит Киев, где остались многие его друзья. При этом Москва артисту тоже нравится: он назвал город одновременно большим и уютным. «Первое время казалось, что люди ведут себя немного грубо и высокомерно, но со временем все изменилось, появилась вежливость и культура в общении», — заявил Мильковский.

В мае 2021 года музыкант стал участником конфликта в центре Москвы. На видеозаписи инцидента видно, что Мильковский поспорил с мужчиной у входа в один из баров на Новослободской улице. Конфликт перешел в драку. После того, как запись появилась в сети, менеджер группы заявила, что с Мильковским все в порядке.