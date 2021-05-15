Лидер группы «Нервы» подрался у бара в Москве

Музыкант Евгений Мильковский, лидер украинской рок-группы «Нервы», стал участником драки в центре Москвы. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал «360».

На записи видно, как музыкант спорит с мужчиной в костюме у входа в один из баров на Новослободской улице. После этого между ними завязалась драка.

Менеджер коллектива «Нервы» Дарья заявила, что не в курсе произошедшего. Она подчеркнула, что с фронтменом группы все в порядке.

Коллектив «Нервы» был основан Мильковским в 2010 году. В дискографии группы семь студийных альбомов.