Владимир Епифанцев поделился подробностями об изменах супруге

Российский актер Владимир Епифанцев рассказал об изменах бывшей жене в эфире программы «Судьба человека». Запись передачи опубликована на YouTube-канале «Россия-1».

49-летний артист поделился подробностями о жизни со своей второй женой, актрисой Анастасией Веденской. Он вспомнил, как испытал любовь с первого взгляда, когда увидел будущую жену на показе отрывков в театральном вузе. Епифанцев признался, что такого «эмоционального праздника», как от общения с Веденской, он не испытывал ни с одним человеком. Однако со временем, по словам звезды фильма «Зеленый слоник», его ожидания от отношений не оправдались.

Епифанцев отметил, что в определенный период в его жизни появилась другая женщина — актриса Анна Цуканова-Котт. «С Аней у нас было теплое взаимодействие, любовь», — признался актер. Он подчеркнул, что отношения с Цукановой-Котт избавили его от чувства потерянности.

В феврале текущего года актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из петербургских баров. Отмечалось, что он заступился за бывшую жену Анастасию Веденскую, которую знакомая ударила пивным бокалом по голове.