Владимир Епифанцев устроил драку в баре

Российский актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как стало известно изданию, 10 февраля в петербургском кинотеатре «Мираж» прошла премьера триллера «Дочь тьмы». После кинопоказа, в баре одного из отелей на улице Марата съемочная группа устроила вечеринку по случаю выхода фильма.

Во время мероприятия исполнительница главной роли, актриса Анастасия Веденская получила от знакомой удар пивным бокалом в голову. На крики выбежал бывший супруг артистки — звезда фильма «Зеленый слоник» Владимир Епифанцев. Он дал пощечину обидчице, за которую, в свою очередь, заступился приятель.

В результате в баре началась массовая драка. Вскоре сотрудники отеля обратились в правоохранительные органы. Представители Росгвардии доставили участников потасовки в дежурную часть полиции. Актриса Веденская оказалась в травматологическом отделении.