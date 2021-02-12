Епифанцев прокомментировал драку в баре

Актер Владимир Епифанцев прокомментировал драку, устроенную им в одном из баров Санкт-Петербурга. Артист записал обращение в Instagram Stories.

Епифанцев раскритиковал подписчиков, принявшихся хвалить его за драку. «Друзья, если честно, мне кажется вы несете полнейшую дичь, когда хвалите [меня за] произошедшее, за то, что я сделал. Как-нибудь расскажу, месяца через два, когда все уляжется, мои соображения — не по поводу того, кто хороший и плохой и так далее, а просто о своем внутреннем ощущении. У меня внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете... Неловко за вас, неловко. Никто не спросил: "А что произошло? А что было?" Просто сразу, как животные: "Молодец-молодец, вот так, вот так". Вы похожи на стадо», — обратился Епифанцев к фанатам.

«Я могу прокомментировать всю ситуацию в целом, начиная с того момента, когда начался весь этот чудовищный конфликт человека с самим собой. Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием», — объяснил Епифанцев.

Артист добавил, что причина этому — «всеобщая человеческая спячка». «Однажды люди очнутся и поймут, что все это время их жизнь проживала бешеная собака», — посетовал он.

О драке с участием Епифанцева стало известно 11 февраля. В сети также появилось видео произошедшего.