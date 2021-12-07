Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отличился в матче с «Брюгге» в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

22-летний форвард парижан оформил дубль за семь минут после стартового свистка. Таким образом, на его счету 30 голов в рамках Лиги чемпионов и установил рекорд турнира. Он стал самым молодым игроком в истории ЛЧ, которому удалось достичь данной отметки.

Мбаппе — самый дорогой футболист планеты. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро. Он также стал одним из номинантов на награду «Золотой мяч» в 2021 году.

Мбаппе трижды становился лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Вместе с ПСЖ он трижды выигрывал чемпионат страны.

В составе сборной Франции Мбаппе выигрывал чемпионат мира в 2018 году.