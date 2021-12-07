Тренер Макгрегора высказался о возможном бое ирландца с преемником Нурмагомедова

Тренер Кавана о возможных соперниках Конора Макгрегора: бой с Махачевым был бы потрясающим

Тренер ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора Джон Кавана высказался о возможных соперниках спортсмена. Его слова приводит MMA Fighting.

Одним из возможных соперников Макгрегора тренер назвал россиянина Ислама Махачева, которого считают преемником Хабиба Нурмагомедова. По мнению Каваны, поединок между бойцами был бы потрясающим.

Тренер отметил, что ему кажется заманчивой возможность боя с Нейтом Диазом или Тони Фергюсоном. Кавана добавил в список возможных оппонентов Дэна Хукера и победителя поединка за пояс чемпиона UFC в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье. «Любое из этих имен. Я просто очень рад возвращению Макгрегора», — поделился специалист.

Ранее ирландца заинтересовал поединок против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Он допустил, что бой может состояться сразу после его возвращения в октагон.

Макгрегор восстанавливается после травмы, полученной в бою против Порье в июле этого года. Ожидается, что он возобновит выступления весной 2022-го.