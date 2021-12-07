В США пожаловались на отсутствие фото разговора Путина и Байдена из Белого дома

Американский журналист Мемоли: мы не видели фото разговора Байдена и Путина из Белого дома

В США журналисты начали жаловаться на работу пресс-службы американского президента Джо Байдена из-за отсутствия фотографий, сделанных в Белом доме в ходе разговора главы государства с его российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующий пост, в частности, появился в Twitter-аккаунте журналиста NBC News Майка Мемоли, входящего в президентский пул.

«Мы до сих пор не видели фото разговора Байдена и Путина из Белого дома», — написал корреспондент.

В ответ другие пользователи соцсети в комментариях посоветовали Мемоли набраться терпения и потратить время ожидания на то, чтобы подготовить материал о том, что хорошего сделала администрация Байдена с момента его прихода к власти.

Ранее 7 декабря Путин и Байден начали двусторонние переговоры, которые впервые проходят в формате телемоста. Данный контакт президентов стал пятым с момента вступления Байдена в должность. При этом РИА Новости уже опубликовало в своем Telegram-канале первые кадры со встречи двух лидеров, снятые в кабинете главы России в его резиденции в Сочи.