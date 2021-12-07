Российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» получили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут». Он позволит поражать в одно время не только воздушные, но и морские цели. Военно-морской флот (ВМФ) России уже завершил испытания, в которых отрабатывали уничтожение надводных кораблей противника, пишут «Известия».

По словам источников «Известий», испытания проходили в течение нескольких лет и завершились в конце осени 2021 года. Российские фрегаты получили новые возможности: на фрегат «Адмирал Горшков» в составе Северного флота разместили ЗРК «Полимент-Редут». Экипаж судна отработал пуски зенитной управляемой ракеты (ЗУР) и действия в ходе таких ударов.

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Отмечается, что в ходе испытаний были поражены все мишени, а работы назвали успешными. Удары по морским целям производили с помощью нескольких типов зенитных ракет, однако их конкретные названия не раскрываются. В комплексы ПВО могут добавлять возможность стрельбы по морским целям, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Во время боестолкновений универсальная зенитная ракета усилит ударную мощь фрегатов и позволит сберечь дорогие боеприпасы. Фрегату не надо будет тратить "Цирконы" или "Калибры" для уничтожения небольших боевых кораблей или катеров противника — их разумнее потопить зенитной ракетой «Полимент-Редута». Такие случаи уже были», — объяснил Болтенков.

Ранее стало известно, что «Адмирал Горшков» поразил цель в Белом море с помощью «Циркона». Стрельба прошла успешно, подчеркнули в Минобороны.