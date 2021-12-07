Опытный конгрессмен уйдет в отставку и возглавит соцсеть Трампа

Опытный конгрессмен Дэвин Нунес покинет свою должность и возглавит социальную сеть, которую создает экс-президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Trump Media & Technology Group (TMTG).

В настоящее время политик занимает кресло представителя в палате. Ожидается, что он уйдет в отставку в январе 2022 года и присоединится к компании в качестве генерального директора.

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«Дэвин понимает, что мы должны остановить либеральные медиа и технологических гигантов от уничтожения свобод, которые делают Америку великой», — заявил Трамп. Нунес в свою очередь пообещал обеспечить «свободные потоки идей и выражений без цензуры».

Ранее стало известно, что компания Trump Media & Technology Group привлекла инвестиции на один миллиард долларов. Деньги будут потрачены на создание социальной сети TRUTH Social. По словам Трампа, такие инвестиции показывают, что Америка устала от цензуры и политической дискриминации, а значит, она готова к запуску его платформы.

В октябре экс-президент анонсировал создание новой социальной сети, «соперника либеральных СМИ». «Мы живем в мире, где у "Талибана" (запрещено в России) огромное присутствие в Twitter, а вашего любимого президента США заставляют молчать. Это неприемлемо», — заявил Трамп.

