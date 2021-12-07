Шушкевич рассказал о «восточной хитрости» Назарбаева

Решение руководства Казахстана позже присоединиться к Беловежским соглашениям, фиксирующим распад СССР результат «восточной хитрости» первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал Станислав Шушкевич в рамках спецпроекта к 30-й годовщине распада Советского Союза.

Шушкевич считает, что Назарбаев хотел «оставить для себя лазейку» и узнать реакцию общественности на Беловежские соглашения.

«Как и всякий восточный человек он был не мудрым, а хитрым. Сказал 9 декабря, что ни за что не подписал бы Беловежское соглашение, а спустя некоторое время — подписал, и даже позвал подписывать остальных», — объяснил политик. Он также рассказал, что Назарбаев захотел быть «причастным к истории», а подписанты Беловежских соглашений согласились так как «не были жадными».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Шушкевич назвал «нажавшего на спусковой крючок» распада СССР.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти. Шушкевич объяснил, что собравшиеся представители трех советских республик-основателей СССР считали себя легитимной структурой для принятия решения о роспуске Советского Союза. «Закавказская СФСР была четвертым субъектом — республикой, которая 29 декабря 1922 года подписала Договор об образовании СССР. Но к тому времени она распалась, не оставив правопреемника», — пояснил он.

