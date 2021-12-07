В Кремле оценили возможность Байдена присоединиться к «нормандской четверке»

Президент России Владимир Путин на переговорах по видеосвязи во вторник, 7 декабря, не планирует предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к «нормандской четверке», в которую входят Германия, Россия, Украина и Франция. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вряд ли он (Байден) получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат», — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что видеозвонок президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 по Москве. Он состоится в закрытом для прессы режиме. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.

