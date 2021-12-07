Очевидцы рассказали о стрельбе в московском МФЦ

РЕН ТВ: после первого выстрела в здании МФЦ в Москве объявили пожарную тревогу

После первого выстрела посетителей МФЦ попросили покинуть помещение. Свидетельства очевидцев ЧП во вторник, 7 декабря, в своем Telegram-канале публикует РЕН ТВ.

По данным издания, находившаяся в здании россиянка сообщила, что после первого выстрела по громкой связи объявили тревогу в связи с пожаром. Людей попросили выйти на улицу, и сразу после этого раздались еще несколько выстрелов. С перепугу кто-то прыгнул в окно первого этажа, а сотрудница начала заводить людей в кабинеты.

Ранее 7 декабря сообщалось, что в результате стрельбы в здании МФЦ «Рязанский» на 1-й Новокузьминской улице погибли сотрудница центра и посетитель, еще несколько человек, в том числе десятилетняя девочка, получили ранения и были доставлены в больницу.

Стрельбу, согласно данным источника Telegram-канала «112», открыл 45-летний Сергей Глазов. Этому предшествовал конфликт из-за защитной маски после просьбы охранника надеть ее.