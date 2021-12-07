Раскрыта личность первого пострадавшего после стрельбы в МФЦ в Москве

«МК»: устроивший стрельбу в МФЦ в Москве Сергей Глазов первым ранил охранника в руку

Первым пострадавшим от действий Сергея Глазова, открывшего стрельбу в одном из московских МФЦ, стал сотрудник охраны. Личность первого пострадавшего раскрыл Telegram-канал газеты «Московский комсомолец».

Как стало известно, Глазов ранил в руку охранника Евгения Кондратьева на первом этаже возле банкомата. Раненый Кондратьев побежал на второй этаж с криками «Прячьтесь по кабинетам!».

Как сообщает МВД, при стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы погибли сотрудница центра и посетитель. Ранее уже сообщалось о двух погибших в результате нападения мужчины в здании МФЦ. Помимо этого, еще три человека получили ранения, среди них ребенок 10 лет.

Стрельбу, согласно данным источника Telegram-канала «112», открыл 45-летний Сергей Глазов. Этому предшествовал конфликт из-за защитной маски после просьбы охранника надеть ее.