Появился список пострадавших при стрельбе в московском МФЦ

SHOT: в результате стрельбы в МФЦ «Рязанский» Москвы пострадали трое человек

Появился список пострадавших при стрельбе в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Его опубликовал Telegram-канал SHOT.

По информации канала, в результате стрельбы пострадали: Евгений Кондратьев, 35 лет, Зайнаб Таймазова, 33 года и София К., 10 лет. Взрослые госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с огнестрельными ранениями, а девочка — в Морозовскую детскую больницу.

Мужчина открыл стрельбу в одном из московских МФЦ во вторник, 7 декабря. Нападавшего задержали. Как сообщалось, им оказался 45-летний Сергей Глазов.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате стрельбы погибли два человека, трое пострадали.