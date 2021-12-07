В России оценили запрет на сдачу жилья «исключительно славянам»

В России оценили решение портала по поиску недвижимости ЦИАН запретить сдавать в аренду и продавать жилье «исключительно славянам». Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков предположил, что ситуация для пользователей сервиса может ухудшиться, сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, запрет прямо сейчас не предоставит равные возможности снимать жилье всем желающим, а проблема не будет решена: требования к национальности владельцы квартир смогут озвучивать по телефону и отказывать в аренде по своему усмотрению.

«В итоге пользователи ЦИАН будут уходить в другие базы данных, где информация в полном объеме публикуется. Я не знаю, чем в компании руководствуются, но то, что они ухудшили ситуацию для собственных пользователей, — это факт. Сами потребители ЦИАН будут страдать», — отметил Барсуков.

Ранее в ЦИАН сообщили, что с 1 февраля 2022 года в тексты объявлений нельзя будет включать основания для дискриминации или побуждения к ней. Под запрет попали упоминания о расовой и этнической принадлежности, в том числе цвет кожи, гражданство и религия. До вступления нововведения в силу портал оставил пользователям возможность отредактировать объявления самостоятельно.