Овечкин обновил личный рекорд в матче НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил ассистентский дубль в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Анахайм Дакс». Об этом сообщает CapitalsPR в Twitter.

36-летний российский нападающий набрал 40-е и 41-е очко (20 шайб плюс 21 передача) в 26-й игре текущего сезона. Таким образом, Овечкин побил личный рекорд по скорости набора 40 очков, который установил в сезоне-2009/2010 в 28-м матче.

Игра состоялась в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам — 4:3.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1223 матчах, в которых записал в свой актив 750 шайб и отдал 610 передач. В нынешнем сезоне хоккеист забросил 20 шайб в 26 играх.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В составе «Вашингтона» хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/2018.