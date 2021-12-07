В Роспотребнадзоре предупредили о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в 54 регионах

В Роспотребнадзоре заявили, что в 54 регионах России наблюдается рост уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемические пороги превышены во всех из них, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На 48-й неделе 2021 года (29 ноября – 5 декабря) в целом на территории России уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями увеличился по сравнению с предыдущей (47-й) неделей. Число субъектов России с превышением эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению возросло на 10 субъектов», — предупредили специалисты.

В ведомстве подчеркнули, что россияне стали больше болеть гриппом и ОРВИ в 54 субъектах страны. Превышение недельных порогов заболеваемости наблюдается среди взрослых граждан и подростков.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов продолжает нарастать», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл долю привитых от гриппа россиян. Более 54,9 миллиона граждан или 37,6 процента от численности населения страны сделали в этом сезоне такую прививку. На 30 ноября эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 46 субъектах России.