Рубль резко подорожал

Рубль позитивно отреагировал на сообщения о начале переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, подорожав на 0,69 процента к доллару и на 0,62 процента к евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Переговоры по видеосвязи начались в 18:08 московского времени. Перед началом встречи, в 17:30, доллар стоил 74,45 рубля. Затем валюта перестала расти, резко перешла к снижению и к моменту написания новости торгуется на отметке в 74 рубля. В моменте доллар опускался до 73,87 рубля. Евро также начал дешеветь перед встречей президентов — в 17:30 его цена составляла 83,7 рубля, а теперь опустилась до 83,18 рубля.

Как ожидается, во время переговоров лидеры России и США обсудят самый широкий круг вопросов, в том числе напряженность в отношениях с Украиной, продвижение НАТО к границам России и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

Вечером 6 декабря стало известно о подготовке нового пакета санкций против России американскими властями. В список возможных ограничений вошло отключение России от платежной системы SWIFT и санкции против суверенного долга страны. На фоне этих сообщений курс рубля по отношению к доллару и евро обвалился на 0,62 процента и 0,63 процента соответственно.

Позже журналисты Bloomberg рассказали, что в качестве санкций США попытаются ввести ограничения на конвертацию рубля в другие иностранные валюты. Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что такая мера неосуществима, а информация о планах американских властей — «небылица и несусветная чушь». «Это невозможно запретить, это невозможно исполнить», — сказал Греф.