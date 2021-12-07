Греф назвал ограничения рубля со стороны США небылицей и чушью

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что санкции США не смогут ограничить конвертацию рубля в другие иностранные валюты, пишет «Интерфакс». По его словам, такая мера неосуществима, а информация о планах американских властей — «небылица и несусветная чушь».

Ранее журналисты Bloomberg рассказали, что в новый пакет санкций США против России могут войти ограничения на конвертацию рубля. Таким образом американское правительство намерено «наказать» страну в случае вторжения на территорию Украины. «Это невозможно запретить, это невозможно исполнить, и вообще такие придумки... Знаете, мне кажется, журналистам из Bloomberg иногда нужно выходить на божий свет, потому что, видимо, они пересидели в офисе, если они такие прогнозы делают. Такие прогнозы могут напугать их самих, наверное», — заявил Греф.

По данным Bloomberg, США также намерены ввести ограничения в отношении крупнейших российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Источники агентства заявили, что эти меры президент США Джо Байден может обсудить на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в ходе встречи 7 декабря.