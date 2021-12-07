В аэропорту Магадана прокомментировали инцидент с обледенением самолета S7

Генеральный директор аэропорта Магадана Дмитрий Сиволобов прокомментировали инцидент с обледенением самолета российской авиакомпании S7, летевшего в четверг, 2 декабря, из Магадана в Новосибирск. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в воздушной гавани лайнеры обрабатывают только качественной антиобледенительной жидкостью. «Ответственно заявляю, что в аэропорту "Магадан" применяются только сертифицированные жидкости, материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал», — рассказал Сиволобов и добавил, что сотрудники аэровокзала во время работы соблюдают все установленные правила, нормы, процедуры и технологии по обеспечению безопасности полетов.

Кроме того, генеральный директор отметил, что вся жидкость, используемая для обработки самолетов, проходит проверку в независимой лаборатории прямо перед вылетом. Самолет S7 в магаданском аэропорту обработали дважды: сначала очищающей, а затем антиобледенительной жидкостью.

Ранее в декабре сообщалось, что экипаж лайнера S7, летевшего из Магадана в Новосибирск, отстранили от полетов на время проведения расследования инцидента с аварийной посадкой в Иркутске.

Об аварийной посадке самолета, летевшего из Магадана в Новосибирск, стало известно в пятницу, 3 декабря. Происшествие произошло накануне, 2 декабря. Почти сразу после взлета неожиданно выключился автопилот, а через секунду включился снова.