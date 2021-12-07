Леонардо Ди Каприо пригласили на Всемирный саммит по вечной мерзлоте в Якутии

Глава Якутии Николаев пригласил актера Ди Каприо на саммит по вечной мерзлоте в 2023 году

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил знаменитого американского актера Леонардо Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты, который состоится в республике в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Николаев отметил, что Ди Каприо неравнодушен к проблемам экологии и сохранению разных видов животных, поэтому он приглашает его поделиться опытом. «Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить, и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — рассказал глава региона.

При этом Николаев не уточнил, было ли уже направлено приглашение на экологический саммит американскому актеру или это только планируется.

В августе американский актер посвятил лесным пожарам в Якутии часть публикации в своем Instagram-аккаунте. В видео вошли кадры, сделанные за месяц в разных частях мира. Один из отрывков был посвящен пожарам в Сибири. В кадр попал горящий лес.

Ранее экоактивистка Роза Дьячковская обратилась к актеру с просьбой помочь в борьбе с масштабными лесными пожарами в Якутии. По ее словам, Ди Каприо отреагировал на эту просьбу. В качестве доказательства она опубликована в своем Instagram скриншоты переписки. Однако глава Якутии заявил, что к нему не поступало предложений от актера.