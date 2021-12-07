Умерла пострадавшая при стрельбе в московском МФЦ школьница

10-летняя София К., пострадавшая при стрельбе в московском многофункциональном центре (МФЦ), умерла в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Однако, по данным ТАСС, в Главном следственном управлении СК по Москве опровергли информацию о гибели девочки.

Telegram-канал SHOT также сообщил, что София находится в отделении челюстно-лицевой хирургии в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что среди пострадавших при стрельбе в МФЦ «Рязанский» оказался ребенок. По данным Telegram-канала SHOT, школьница была доставлена в Морозовскую детскую больницу.

О стрельбе в МФЦ стало известно ранее во вторник, 7 декабря. Нападавшего задержали, им оказался 45-летний Сергей Глазов. По предварительным данным, он отказывался надеть маску и вступил в конфликт с охранником центра, а впоследствии достал оружие и начал стрелять. В результате погибли два человека, трое получили ранения — данную информацию подтвердил мэр города Сергей Собянин.

