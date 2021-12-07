Украина отреклась от помощи американских солдат для защиты страны

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна не нуждается в помощи американских солдат для защиты своей страны. Об этом он рассказал в интервью CNN, передает РИА Новости.

«Нам не нужны американские солдаты, мы будем бороться за себя сами», — отрекся он. Резников добавил, что для этого Киеву нужно «оружие и тому подобное».

5 декабря Резников попросил военных из Англии, США и Канады защитить целостность государства в случае агрессии со стороны России. Они, по мнению Резникова, должны быть расквартированы в тех районах страны, которые «могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».

В начале декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о стягивании половины украинской армии в зону конфликта в Донбассе. Она отметила, что, по некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек. «А это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала Захарова.