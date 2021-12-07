В Кремле раскрыли преобладающую тему переговоров Путина с Байденом

Преобладающей темой в онлайн-переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стала украинская проблематика и отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений. Об этом сообщили в Кремле, передает РИА Новости.

В Москве указали, что Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских договоренностей». Кроме того, он выразил американскому коллеге серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.

Встреча проходила по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где он находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность. Нынешняя беседа продлилась два часа.