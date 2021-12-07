Олимпийский комитет США оценил дипломатический бойкот Игр в Пекине

Олимпийский комитет США оценил поддержку президента Джо Байдена по вопросу о дипломатическом бойкоте Олимпиады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

«Мы высоко ценим неколебимую поддержку президента и его администрации, и мы знаем, что они будут поддерживать нас из дома зимой», — заявила руководитель олимпийского комитета США Сара Хиршланд.

Ранее решение США объявить дипломатический бойкот Олимпийским играм 2022 года в Пекине прокомментировали в Международном олимпийском комитете (МОК). В организации подчеркнули, что присутствие официальных лиц и дипломатов — сугубо политическое решение каждого правительства, и МОК, будучи политически нейтральным, признает это право. В комитете одобрили то, что участие в Олимпиаде американских спортсменов остается за пределами политики.

6 декабря пресс-секретарь президента США Джен Псаки подтвердила, что американское руководство не поедет на Олимпиаду в Китае. При этом спортсмены смогут самостоятельно принять решение об участии в соревнованиях.