Усик оценил свой актерский потенциал фразой «мог бы дурачка сыграть»

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик заявил, что мог бы сыграть в кино

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о желании попробовать себя в кино. Интервью со спортсменом опубликовано на канале Parimatch Ukraine в YouTube.

Украинец высоко оценил свой актерский потенциал. По мнению боксера, он бы мог сыграть и в комедии, и в драме. «Дурачка мог бы сыграть хорошо, прямо шизонутого-шизонутого», — такую фразу произнес Усик.

30 ноября боксер рассказал о самой тяжелой тренировке в жизни. Спортсмен вспомнил, что однажды ему пришлось проплыть в бассейне 10 километров без остановки.

26 сентября Усик единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO).