В Госдуме напомнили о случившемся в 2008 году после бойкота США Олимпийских игр

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова увидела в призыве США бойкотировать Олимпийские Игры в 2022 в Пекине параллель с 2008 годом и началом боевых действий в Цхинвали. Своим предположением по возможному развитию событий политик поделилась с «Лентой.ру».

В 2008 году США уже бойкотировали Олимпийские игры, напомнила Журова. Тогда Америка приняла решение не ехать на международное спортивное состязание из-за нарушения прав человека в Тибете, отметила она.

«Тогда срыв открытия Олимпийских игр состоялся, потому что начались военные действия в Цхинвали. Ровно минута в минуту начала Олимпийских игр в Пекине. Меня очень беспокоит этот вопрос. Не хотелось бы повторения чего-то подобного. Мы понимаем, что войска НАТО уже недалеко от нас, и надеемся, что ничего не произойдет. Я думаю, что президенты в скором времени по видеосвязи поговорят настолько серьезно друг с другом, что 2008 год не повторится», — высказалась Журова.

Однако, заметила политик, тогда США не транслировал союзникам такого жесткого призыва бойкотировать Олимпийские игры. «В восьмом году такого не было. (...) Тогда США говорили и о спортивном бойкоте, но ограничились политическим. Сейчас такого вопроса не стояло, они сразу заявили, что не поедет только президент. Но все равно это выглядит как несколько облегченная версия событий 2008 года», — резюмировала она.

6 декабря пресс-секретарь президента США Джен Псаки подтвердила, что американское руководство не поедет на Олимпиаду в Китае. По ее словам, американские спортсмены сами примут решение, участвовать ли в международных соревнованиях.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта. Купить билеты на соревнования смогут только жители материковой части Китая.