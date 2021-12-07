В России связали отказ Байдена от поездки на Олимпийские игры с нехваткой денег

Депутат Журова: США не хочет тратить на Байдена деньги, но преподносит это как бойкот

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что отказ президента США Джо Байдена от поездки на Олимпийские игры 2022 года в Пекине может быть связан с нехваткой денег. Своим мнением политик поделилась с «Лентой.ру».

Поездка президента любой страны на Олимпийские игры — это не государственное дело, отметила Журова. Отказ Байдена от посещения Пекина в 2022 году может быть завуалированным ответом американских граждан, не готовых платить за эту поездку своего лидера. Однако, предположила Журова, США, потакая своей привычной тяге к шоу, преподносят это как бойкот.

«Может быть, таким образом Америка завуалированно сообщает, что не хочет тратить деньги на Байдена, который сейчас в коронавирус полетит в Пекин. Кто знает? Представляете, какую надо обеспечить безопасность Байдену в Пекине? Это серьезно. Для президентов какой-нибудь маленькой страны это не проблема прилететь, а для президентов таких стран, как Россия, США, это реальная спецоперация. Как ты потом будешь в глаза смотреть людям, когда они увидят бюджет, который ты на это потратил? Вставать в позу и преподносить это как бойкот, когда на самом деле ты туда и не собирался, вполне в духе США», — высказалась политик.

6 декабря пресс-секретарь президента США Джен Псаки подтвердила, что американское руководство не поедет на Олимпиаду в Китае. По ее словам, американские спортсмены сами смогут принять решение, участвовать в международных соревнованиях или отказаться от них.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские — с 4 по 13 марта. Купить билеты на соревнования смогут только жители материковой части Китая.