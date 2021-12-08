Хакер оценил эффективность блокировки Tor

Блокировка Tor в России не поможет государству ограничить доступ пользователей к браузеру. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился администратор иранской хакерской группировки Arvin Club Али. Он отметил, что подобные инициативы возникали и в других странах мира, однако они не привели к сколько-нибудь серьезным эффектам.

«Браузер Tor цензурируется правительством Ирана в течение долгого времени. Тем не менее, жители страны достаточно активно его используют. В ответ правительство пытается ограничить использование так называемых "мостов" (анонимные узлы сети, которые играют роль прокладки при подключении и скрывают от провайдера интернет-услуг реальный IP-адрес пользователя, что позволяет не ассоциировать его с Россией — прим. "Ленты.ру")», — оценил Али эту меру.

По его словам, блокировка браузера оказывает лишь незначительное влияние на то, пользуются им жители страны или нет. Кроме того, появление нового типа «мостов» Snowflake, которые Tor начал поддерживать в июле 2021 года, намного упрощает обход блокировок.

«Наведение мостов — это моральный долг каждого, кто хочет помочь людям, живущим в странах с государственной цензурой интернета. И это очень большая работа», — заключил Али.

Неэффективным способом борьбы с преступностью блокировку Tor также посчитал эксперт по информационной безопасности и основатель Telegram-канала Russian OSINT Сергей Рэдхант. По его мнению, настроить «мосты» может практически любой пользователь, а сама процедура занимает минуты.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту браузера Tor в России 8 декабря. Страница сервиса также была внесена в реестр запрещенной информации в РФ. Незадолго до этого о блокировке сообщили сами разработчики браузера, которые также дали пользователям советы по обходу ограничений.