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Хакер оценил эффективность блокировки Tor

Иранский хакер из Arvin Club: блокировка Tor в России не будет иметь никакого эффекта

Фото: Shutterstock

Блокировка Tor в России не поможет государству ограничить доступ пользователей к браузеру. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился администратор иранской хакерской группировки Arvin Club Али. Он отметил, что подобные инициативы возникали и в других странах мира, однако они не привели к сколько-нибудь серьезным эффектам.

«Браузер Tor цензурируется правительством Ирана в течение долгого времени. Тем не менее, жители страны достаточно активно его используют. В ответ правительство пытается ограничить использование так называемых "мостов" (анонимные узлы сети, которые играют роль прокладки при подключении и скрывают от провайдера интернет-услуг реальный IP-адрес пользователя, что позволяет не ассоциировать его с Россией — прим. "Ленты.ру")», — оценил Али эту меру.

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По его словам, блокировка браузера оказывает лишь незначительное влияние на то, пользуются им жители страны или нет. Кроме того, появление нового типа «мостов» Snowflake, которые Tor начал поддерживать в июле 2021 года, намного упрощает обход блокировок.

«Наведение мостов — это моральный долг каждого, кто хочет помочь людям, живущим в странах с государственной цензурой интернета. И это очень большая работа», — заключил Али.

Неэффективным способом борьбы с преступностью блокировку Tor также посчитал эксперт по информационной безопасности и основатель Telegram-канала Russian OSINT Сергей Рэдхант. По его мнению, настроить «мосты» может практически любой пользователь, а сама процедура занимает минуты.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту браузера Tor в России 8 декабря. Страница сервиса также была внесена в реестр запрещенной информации в РФ. Незадолго до этого о блокировке сообщили сами разработчики браузера, которые также дали пользователям советы по обходу ограничений.

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Артур Галеев
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