Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир в Сочи

В октябре 2021 года на сочинском рынке новостроек экспонируется около четырех тысяч квартир. При этом цены на объекты в объявлениях начинаются от 3,3 миллиона рублей, рассказал «Ленте.ру» местный риелтор Кирилл Флутков. По его словам, в реальности стоимость самых дешевых квартир-студий в Сочи начинается от пяти миллионов рублей.

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Эксперт предостерег россиян от покупки квартир «на непонятных стройках с обещаниями». «Любая стройка в Сочи, которая ведется не по 214-ФЗ (закону о долевом строительстве — прим . «Ленты.ру»), если это не реконструкция и не капитальный ремонт, несет за собой большие риски, — подчеркнул Флутков. — Ввиду того, что сейчас у нас борются со всем на свете, с незаконными стройками, с самозахватами земли и всем подобным, риски при покупке таких лотов крайне велики».

По мнению специалиста, главным трендом на рынке недвижимости Сочи в ближайшие годы будет повышение уровня цивилизованности — этого хотят покупатели. «Думаю, за прозрачными и качественными предложениями — будущее рынка жилья Сочи», — заключил Флутков.

Ранее стало известно, что на сочинском рынке недвижимости есть особый формат жилья — это жилые гаражи, фактически находящиеся вне закона. Самый дешевый такой объект в ноябре 2021-го предлагался покупателям по цене 200 тысяч рублей, самый дорогой стоил 20 миллионов рублей.