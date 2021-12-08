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Преклонивших колено футболистов «Зенита» и «Челси» освистали

Болельщики в Петербурге освистали футболистов «Зенита» и «Челси», преклонивших колено

Фото: Reuters

Болельщики освистали футболистов петербургского «Зенита» и лондонского «Челси», преклонивших колено в знак борьбы с расизмом перед матчем шестого тура Лиги чемпионов. Трансляция ведется на сайте «Матч ТВ».

Зрители на трибунах стадиона в Санкт-Петербурге отрицательно восприняли акцию в поддержку движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны»). На момент публикации заметки счет в матче 1:1. На третьей минуте отличился нападающий Тимо Вернер, на 38-й сравнял Клаудиньо.

После пяти матчей сине-бело-голубые набрали четыре очка и занимают третье место в группе Н. Они потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, однако сыграют в Лиге Европы.

Футболисты по всему миру преклоняют колено в рамках движения Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Анастасия Борисова
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