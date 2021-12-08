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Среда обитания

Британии предсказали катастрофу из-за изменения климата

National Trust предупредила о катастрофическом росте болезней деревьев в Великобритании

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Британская природоохранная организация National Trust предупредила о катастрофическом росте болезней деревьев из-за изменения климата. Популяции ясеней и лиственниц оказались под угрозой значительного сокращения, сообщает The Guardian.

Благотворительная организация опубликовала аэрофотоснимки, на которых видно, как вырубка лесов, необходимая для борьбы с вредителями и болезнями, изменяет ландшафт Великобритании. К примеру, десятки тысяч лиственниц будут вырублены из-за распространения вируса Phytophthora ramorum, который вызывает неизлечимую болезнь деревьев, предсказали экологи. Это изменит ландшафт в районе Тарн Хаус в Озерном крае (Lake District) в горном регионе на северо-западе Англии, где вырубка больных и соседних с ними лиственниц идет уже несколько лет. Прогнозируется, что в некоторых местах популяция этого дерева сократится на три четверти.

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Также ожидается, что 75-95 процентов популяции ясеней в Великобритании будет потеряно в течение 20-30 лет. Около 30 тысяч отмирающих ясеней должны быть срублены в британских лесах только в этом году. При этом стоимость удаления больных деревьев за год выросла с 1 до 3 миллионов фунтов стерлингов (чуть менее четырех миллионов долларов США), и последующее восстановление популяции также потребует ресурсов.

Причиной появления древесных вредителей и болезней названо изменение погодных условий. Осенью 2021 года в Великобритании были выявлены две новые угрозы здоровью растений – болезнь, вызванная патогеном Phytophthora pluvialis, и новая вспышка распространения восьмизубого елового короеда. Они были обнаружены на юго-востоке Англии, что повлекло за собой ограничения на перемещение древесины по стране. Ученые также готовятся к появлению бактерии ксилеллы, которая может вызвать серьезный стресс и смерть у растений более чем 150 видов, включая дуб, вишню, остролист и грецкий орех. Она еще не затронула Великобританию, но в других странах Европы произошли крупные вспышки, опустошившие оливковые рощи.

Кроме того, множество деревьев становятся жертвами экстремальных погодных явлений, таких как шторм «Арвен», пронесшийся по некоторым районам Англии в конце ноября. National Trust подчеркнул, что на месте погибших деревьев необходимо высадить новые для борьбы с дальнейшими изменениями климата, поскольку деревья поглощают углекислый газ и являются домом для диких животных. Для предотвращения обезлесения организация пытается создать «леса будущего», устойчивые к изменению климата, в том числе при помощи высадки видов из более теплого климата, которые с меньшей вероятностью будут поражены болезнями – например, путем замены ясеня грецким орехом.

Ранее Комитет по изменению климата уличил власти Великобритании в недостаточно уровне адаптации к меняющимся климатическим условиям, а Комитет по экологическому аудиту обвинил правительство Великобритании в неэффективной политике в области охраны окружающей среды.

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Платон Щукин
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