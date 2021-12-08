Петербуржцев с дырявой крышей попросили потерпеть до весны

Коммунальные службы заставили жителей одного из домов Санкт-Петербурга ежедневно страдать от потопов. Работники отказались в ближайшее время ремонтировать дырявую крышу здания и попросили горожан потерпеть до весны, пишет «Фонтанка».

По словам потерпевших, от потопов зимой они страдают не первый год, но в этот раз потоки воды оказались сильнее прежних. В управляющей компании выяснили, что причиной неудобств стал неправильно спроектированный чердак. В нем теплее, чем на улице — снег на крыше тает, и вода протекает через щели в квартиры на последнем этаже дома.

Специалисты признали, что необходимо регулярно сбрасывать снег с крыши и заткнуть дырки, однако сделать это смогут не раньше весны из-за отсутствия кровельщиков. Решить проблему кардинально коммунальщики не в силах. Пока что жители верхних этажей вынуждены самостоятельно справляться с протечками — они расставили в квартирах ведра, проложили на полу чердака пленку и регулярно собирают воду. Петербуржцам посоветовали писать претензии Фонду капитального ремонта и подрядчику или требовать и ждать капитального ремонта.

В конце ноября на многолетние потопы в квартире пожаловалась пенсионерка на юге Сахалина. Проведенный в 2020 году капитальный ремонт не исправил ситуацию, крыша дома продолжила разрушаться, а вода — протекать в жилье женщины.